رفض نيابي لأي تعديل يمس حقوق الشهداء والسجناء السياسيين في الموازنة

2021/01/13 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

اكد عضو لجنة السجناء والشهداء والضحايا خلف عبد الصمد ، الأربعاء، رفضه لاي تعديل يمس شريحة الشهداء والسجناء السياسيين خلال مناقشة الموازنة ، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى احترام القوانين التي شرعها مجلس النواب.

وقال عبد الصمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يفترض بالسلطة التنفيذية الالتزام بما شرع من قوانين تشريعية داخل البرلمان”، معربا عن اسفه “ازاء ما قامت به الحكومة عندما أصدرت قرار ٢٧ خلافا للقانون”.

وأضاف أن “واجب الحكومة ابداء الرأي والمقترحات من خلال إرسالها إلى مجلس النواب وبإمكان المجلس مناقشتها أو تعديلها”، مشيرا الى ان “الحكومة غير موفقه عندما أقدمت على قطع حقوق شرائح كبيرة مشمولة بقوانين العدالة الانتقالية”.

ولفت عبد الصمد إلى أن “الأدهى من ذلك تحاول الحكومة تعديل قوانين السجناء والشهداء وهذه إهانة لمجلس النواب وعلى رئيس الوزراء الالتزام بالقوانين التي شرعت من قبل اعلى سلطة تشريعية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حسن سالم أكد في وقت سابق، رفضه لاي تعديل يمس شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين خلال المناقشات حول تعديل الموازنة.



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