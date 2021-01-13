مجلس وزراء اقليم كوردستان يناقش عدداً من الملفات المهمة

2021/01/13 | 10:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من المحاور المهمة.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان سيناقش نتائج الاجتماع الاخير للمجلس الاقتصادي حول مسودة مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021.

واضاف: كما سيناقش مجلس الوزراء ملف تنظيم الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في المنافذ الحدودية وتقرير دائرة الاعلام والاتصالات حول حملة مواجهة جائحة كورونا.

PUKmedia خاص

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