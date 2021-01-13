مجلس النواب يستمر في مناقشة الموازنة الاتحادية

2021/01/13 | 10:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب مستمر في مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لاستلام اكبر عدد من ملاحظات النواب حول مشروع القانون.

واضافت: كما تستمر اللجنة المالية باجتماعاتها مع الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات لمناقشة البنود والتخصيصات الموجودة في مشروع قانون الموازنة.

من جانبها، أكدت اللجنة المالية إنها ستمضي بفلسفه جديدة لإعداد موازنة رصينه تجعل الوزارات والمؤسسات الحكومية منتجةً ايضاً وليست مستهلكة فقط، كما طالبت اللجنة الوزارات كافة بتقديم مشاريعها الاستثمارية وخطهها للعام 2021 وما تحقق من ارباح العام المنصرم لإعادة تقييمها وبحث سبل تحسينها.

وشددت اللجنة على أهمية تخفيض نسبة العجز قدر الامكان في الموازنة بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية وبشكل علمي ومدروس، لكن دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والمقاولين ودون تعطيل عمل الحكومة.

واشارت اللجنة المالية الى ضرورة تعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات غير الضرورية ودمج المؤسسات والمديريات المتشابه، فضلا عن إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية.

PUKmedia خاص

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