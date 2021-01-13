2021/01/13 | 10:30 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأربعاء 13 يناير 2021 | 10:25 صباحاً | عدد القراءات : 3

محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار

اغلق العشرات من المحتجين صباح اليوم الاربعاء، البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار ومنعوا دخول الموظفين، في تصعيد للمطالبة بالتعيين .





وذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية ، ان العشرات من المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد ، اغلقوا مبنى شركة النفط ذي قار ومنعوا دخول الموظفين اليها مطالبين بالتعيين على الملاك الشركة .

واضاف ان المحتجين ارغموا موظفي الشركة على العودة الى منازلهم بعد منهم من الدوام ، واشار الى ان التصعيد بسبب عدم تعاون مدير شركة نفط ذي قار مع المحتجين .





مؤكدا ان منذ 9 اشهر لازال الخريجين معتصمين امام شركة نفط ذي قار يطالبون بالتعيين على ملاكها

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