أسعار بيع وشراء الدولار وعدد من العملات الأجنبية

2021/01/13 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، في السوق العراقية.

وجاء سعر بيع 100 الدولار، بسعر 144,250 دينار عراقي، فيما جاء سعر شراء 100 دولار، بسعر 143,00 ألف دينار عراقي.

وسعر الدولار مقابل التومان الإيراني:

بغداد

100 دولار 2,450,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 122.13 دولار

100 باوند 136.76 دولار

100 دولار 744.39 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1860.14$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 57.24 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 53.77 دولار

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