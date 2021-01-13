يوتيوب يحظر حساب دونالد ترامب من رفع الفيديوهات

2021/01/13 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حظر موقع يوتيوب، اليوم الاربعاء (13 كانون الثاني 2021)، حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تحميل مقاطع الفيديو لمدة أسبوع بعد نشره محتوى مخالف.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بإن "يوتيوب المملوك لشركة غوغل، أزال فيديو حديث رفعه حساب الرئيس الأميركي على الموقع بسبب "انتهاكه سياساته ضد التحريض على العنف".

وقال موقع يوتيوب "بعد مراجعة متأنية، وفي ضوء المخاوف بشأن احتمال استمرار عمليات العنف، أزلنا المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد جيه ترامب وأصدرنا إنذارا لانتهاك سياساتنا الخاصة بالتحريض على العنف".

وأضاف اليوتيوب: "وفقا لنظام الإنذارات لدينا، تُمنع القناة الآن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مباشر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد".

كما عطل يوتيوب التعليقات في حساب قناة ترامب التي تملك 2.77 مليون مشترك.

وكان يوتيوب تعرض لضغوطات لإيقاف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد خطوة مماثلة قام فيها موقع تويتر بحذف حساب ترامب بشكل كامل، بينما فرض موقع فيسبوك حظرا على حساب الرئيس لمدة أسبوعين.

ومع ذلك، يبقى حساب الرئيس في تطبيق تبادل الصور الشهير "إنستغرام" فعالا، لكن الحساب لم ينشر محتوى جديد منذ يوم 6 يناير الحالي الذي شهد حادثة اقتحام مبنى الكابيتول.

وأسفرت حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الذي يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية، أثناء عقد جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، عن وقوع 5 قتلى بينهم ضابط شرطة.

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