نقابة المعلمين في ذي قار تعد اقتحام قوة لمدرسة وسحل شاب

2021/01/13 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ادانت نقابة المعلمين في ذي قار، قيام "قوة من الشرطة" باقتحام مدرسة في المحافظة، وذلك بعد تداول فيديو يُظهر مشاهد قاسية يتعرض خلالها شاب للضرب من مجموعة مسلحة ملثمة.وقالت في بيان "فوجئنا باقتحام مجموعة من منتسبي الشرطة بناية الاعدادية المركزية ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب، وفي الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوني، أو أمر قضائي، أو إبلاغ المديرية العامة للتربية، فإننا نعتبر هذا التصرف منحى خطيرا وسابقة".ودعت النقابة خلية الأزمة في المحافظة إلى توجيه القوات الأمنية باحترام مدارسنا وعدم دخولها إلا بإذن رسمي وأن تحترم كوادرنا وتوفر الحماية الكاملة للطلبة".وكانت قوة من شرطة ذي قار أقتحمت مدرسة لاعتقال احد الشباب المطلوبين الذي دخل الى المدرسة بعد ملاحقته./انتهى8

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