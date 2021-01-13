2021/01/13 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مصدر امني مقتل موظف في بلدية النجف بحادث اطلاق نار .وقال المصدر ان موظفا في ناحية العباسية شمال النجف قتل باطلاق نار من سلاح آلي ، مبينا ان الدلائل الاولية تشير الى ان الحادث جنائي ./انتهى.

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