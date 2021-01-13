دراسة.. 45% من العاملين في العناية المركزة يعانوا اضطراب من الاكتئاب

2021/01/13 | 10:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة حديثة عن الآثار المترتبة لتفشي فيروس كورونا المستجد بالنسبة للعاملين في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

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