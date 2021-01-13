محتجون يغلقون بوابة شركة نفط ذي قار ومنع دخول الموظفين

2021/01/13 | 10:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغلق العشرات من المحتجين، صباح اليوم الأربعاء، البوابة الرئيسة لشركة نفط ذي قار، في تصعيد للمطالبة بالتعيين.

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