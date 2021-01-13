مفوضية الانتخابات: ملتزمون بموعد إجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/13 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الأربعاء: إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة بالموعد المحدد من الحكومة في السادس من حزيران المقبل لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأوضحت أن "المفوضية تعمل بجهد مستمر كما أن رئاسة الوزراء وجهت مؤسسات الدولة وكل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية بأن تقف وقفة واحدة بمساعدة مفوضية الانتخابات"، موضحة أن "مفوضية الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً محدداً حتى يوم 6/ 6/ 2021 لإجراء عملية الانتخابات".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قد أكّد في وقت سابق أهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات المبكرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اكد خلال حضوره اجتماع السلطات الثلاث الذي عقد مساء يوم الثلاثاء على اهمية تحديد موعد الانتخابات القادم بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات من اجراء انتخابات حرة نزيهة".

وتابع البيان "كما اكد القاضي زيدان على المبدأ ذاته خلال حضوره الاجتماع الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث ومفوضية الانتخابات بحضور ممثل الامين العام للامم المتحدة".

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