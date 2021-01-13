الاستخبارات تلقي القبض على 17 ارهابي في بغداد

2021/01/13 | 10:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 17 ارهابي بعمليات متعدة نفذاتها مفارزها في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (١٧) ارهابي بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة اربعة ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي”.وأضافت ان […]

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