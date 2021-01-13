حصلت على لقاح كوفيد 19 من موديرنا .. زياد طارق

2021/01/13 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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كتب زياد طارق- اخصائي عقاقير واوبئة:

حصلت على لقاح كوفيد 19 من موديرنا ..



وأشعر بحالة ( ممتازة)

مع نجاح لقاحات كوفيد ..



وتهافت الناس على مراكز التلقيح , سنطوي صفحة وباء كورونا الى الابد ..



وستكون هذة المرة الاولى التي ينتصر بها الانسان على الاوبئة الخطيرة ..



بفضل العلم .

كانت اللقاحات ولازالت ..



أفضل بوليصة حماية لنا ولابنائنا .



لجيلنا وللأجيال القادمة ..



ومع (ثورة اللقاحات الجينية ) , يفتتح علم الصناعات الدوائية عصرا جديدا واعدا حيث لا حاجة لسنوات طويله من البحوث ..



ستختصر هذة التقنية الوقت وستكون بفعالية أعلى ..



لقاحات مرنه قابلة للتحور والتحديث حسب اي سلالة قد تهدد البشر .

ستفتح هذة التقنية الجديدة الباب لمزيد من العلاجات واللقاحات لامراض وأوبئة كانت ولا زالت سببا في موت الملايين ..



سنودع الزيكا والايبولا والايدز وغيرها تباعا ..

سعيد بأنني حصلت على مكافئتي بعد كل هذا المجهود ..



كانت سنه طويله حاولت تسخيرها لخدمة كل أصدقاء الصفحة ..



لم ابخل باي معلومه او نصيحة ..



ساعات من الحيث مع متخصصين وطلاب دراسات وباحثين ومرضى ومتشافين وسياسيين وصحفيين ..



معلومات واستشارات وتوجيهات سببت لي ضغطا اضافيا لكنها كانت دائما ما تنتهي بحلاوة تحت اللسان ..



حلاوة العطاء التي يستحقها كل عراقي ..



وكانت مكافئتي أنني كنت من أوائل من حصلوا على هذا اللقاح ومن الشركة التي أحببتها وأمنت بها وبلقاحتها ..



الكبيرة موديرنا

أشعر بصحة وفرح غامر ..



تنتظرني الجرعه الثانية المنشطه خلال 28 يوما ..



سوف اتواصل معكم يوميا لاعلمكم بحالتي

لا أعراض جانبية حتى الان ..



وسوف نتابع معا تطورات الموقف

شكرا لكم ولكل من تابع وتواصل معي خلال هذة الفترة

شكرا لتواضعكم وكرمكم وحسن أصغائكم

شكرا لثقتكم وأهتمامكم وحسن خلقكم

تمنياتي لكم جميعا بالصحة والسلامه ..



وما تشوفون مكروه

د.



زياد طارق

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