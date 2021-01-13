أسعار صرف الدولار لهذا اليوم في العراق: تذبذب بين البيع والشراء

2021/01/13 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الاسواق المحلية ليوم الأربعاء، (13 كانون الثاني 2021) بحسب رصد مختصين.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح143,750....السعر في الصيرفات ( تقريبي )143,000144,250——————-————————الناصرية/ جملة143,700————————السليمانية / بورصة143,700--———————البصرة / بورصة143,600--———————الموصل / جملة143,700————————اربيل / بورصة143,650———————-النجف / بورصة143,750———————-

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