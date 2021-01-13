وزير إيراني يقترح إنشاء شركة لصناعة السيارات في العراق

2021/01/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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اقترح وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني علي رضا رزم حسيني، اليوم الاربعاء (13 كانون الثاني 2021)، الاستثمار بإنشاء شركة لصناعة السيارات في العراق.

وبيّن حسيني، لدى الاجتماع مع وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، اليوم، والذي يزور طهران في إطار أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بانه "في سبيل تسهيل أعمال وحدات الانتاج وشركات الخدمات الفنية والهندسية الايرانية في العراق، يقترح الاستثمار في إنشاء شركة لصناعة السيارات".

وأعرب الوزير الايراني أيضا عن "استعداد إيران استزراع القمح والشعير والذرة في الاراضي العراقية بهدف ايجاد تجارة مستدامة وطويلة الامد عبر تنسيق الاجهزة المعنية في البلدين، وايجاد فرص العمل".

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