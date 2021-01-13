رئيس الجمهورية يصادق على انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ

2021/01/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت رئاسة الجمهورية، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على اتفاق باريس للمناخ.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق رسميا على انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ".

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في (22 أيلول 2020)، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ لعام 1992.

وكان رئيس الجمهورية القى كلمة العراق في "قمة طموح المناخ" العالمي التي جرت في 12 كانون الأول 2020، واعلن عن توجه العراق نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي.

وأضاف أن العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC باعتبارها السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، وتؤسس للاقتصاد الأخضر والمستدام وتحجيم انبعاث الكاربون.

وشارك في القمة العديد من زعماء ورؤساء العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتستضيف القمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ.

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