وكالة الاستخبارات تقبض على 17 متهماً بالارهاب بعملية مختلفة في بغداد

2021/01/13 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 17 إرهابي بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 17 إرهابي بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة اربعة ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".

وأضاف، "اثنان من الإرهابيين عملا بما يسمى قاطع الفلوجة و نينوى تحت كنى أبو انس و ابو قصي ، فضلاً عن ان احدهم من عائلة داعشية لديه احد من اخوته يعمل ضمن صفوف داعش الارهابي بما يسمى جيش دابق، حيث تم تسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصولات استلام أصولية".

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