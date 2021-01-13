تظاهرة للمحاضرين المجانيين في بابل للمطالبة بتحويلهم إلى عقود

2021/01/13 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين في تربية بابل اليوم الأربعاء أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود واحتساب الخدمة التي مضت لهم كجزء من متطلبات التعيين.وقال المتظاهر حسن علي" أن العشرات من المحاضرين المجانيين في تربية بابل والذين هم ضمن الملاك الثانوي والابتدائي تظاهروا اليوم أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتضمين موازنة 2021 تحويلهم إلى عقود ودفع مستحقاتهم المالية واحتساب الخدمة التي مضت لهم كجزء من متطلبات التعيين.واضاف أن المحاضرين المجانيين قدموا خدمة كبيرة للدولة من خلال سد الشاغر والنقص في المدارس الحكومية لذا من الواجب منحهم مبالغ وتعيينهم مقابل خدماتهم كما وعدت الحكومة سابقا مشددا على أن الخطوة التالية ستكون تصعيدية في حال لم تتم الإجابة للمطالب"./انتهى

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