رئيس الجمهورية يصادق على انضمام العراق الى اتفاق باريس للمناخ / موسع

2021/01/13 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ صادق رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، على انضمام العراق الى اتفاق باريس للمناخ".وقال صالح خلال توقيعه على القانون بحسب بيان رئاسي : ان المصادقة تأتي من اجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون.وكان رئيس الجمهورية القى كلمة العراق في "قمة طموح المناخ" العالمي التي عقدت في 12 كانون الأول 2020، واعلن عن توجه العراق نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي.وأضاف أن العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC باعتبارها السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، وتؤسس للاقتصاد الأخضر والمستدام وتحجيم انبعاث الكاربون./انتهى9

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