2021/01/13 | 11:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قتل ما لا يقل عن خمسة عسكريين سوريين و11 مقاتلاً في فصائل متحالفة مع النظام في غارات شنّتها ليل الثلاثاء-الأربعاء طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 16 شخصا بغارات اسرائيلية قرب العراق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 16 شخصا بغارات اسرائيلية قرب العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).