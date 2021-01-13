حرب يوضح قانونية تأجيل موعد الانتخابات ومصير رئيس الوزراء

2021/01/13 | 11:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، قانونية، تأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل.

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