اعادة ترسيم 20 حاوية مخالفة للضوابط والتعليمات بمينائي ام قصر الشمالي والاوسط

2021/01/13 | 11:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعادت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، أكثر من 19 مليون دينار بعد ضبط تلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط في محافظة البصرة.

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