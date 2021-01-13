تعرف على ابرز زبائن العراق في سوق النفط واسعار البيع لكل منهم

2021/01/13 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اوضح الخبير الاقتصادي مصطفى جابر، اليوم الاربعاء، حول اكثر زبائن العراق شراءً للنفط العراقي.

وقال جابر، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، ان زبائن العراق في سوق النفط : 80% أسيا، 15% أوربا، 5% أمريكا.

واضاف، انه تعتبر الصين والهند الزبون الدائم والمفضل لدى العراق(40% الصين و30% الهند)، مبينا ان العراق يبيع اغلى نفطه لاسيا بتسعيرة دبي وعمان مع علاوة وبدون كلف نقل (ثم يستقطع فرق الكثافة).

واشار الى ان العراق يبيع لاوربا وأمريكا باسعار أقل مع كلف النقل (ثم يستقطع فرق الكثافة)، وينوع العراق اسواقه (أسيا وأمريكا وأوربا) لغرض ضمان التسويق مستقبلاً وتنويع المخاطر وهي سياسة تسويقية ناجحة تحسب لأدارة سومو .

ولفت جابر، الى انه كما يبيع العراق معظم نفطه الثقيل في أسيا بسبب نوعية مصافيهم التي تفضل التعامل مع هكذا نفط .

يذكر أنه قبل 2008 كانت أمريكا وأوربا تسيطر على مبيعات النفط العراقي .

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