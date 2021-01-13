نائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني: الكتل السياسية لن تقبل حصة الاقليم بسبب التعصب ودعاية انتخابية لهم

2021/01/13 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مثنى أمين، أن الكتل السياسية لن تقبل بحصة اقليم كوردستان التي قدمتها الحكومة الاتحادية في موازنة 2021 من دون اللجوء الى تعديلها، عاداً هذه الخطوة “تعصباً مقصوداً” من هذه الكتل … Readmore

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