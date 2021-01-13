2021/01/13 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اجتماع الرئاسات العراقية، الذي عقد في قصر بغداد، على التوصل لحلول بين بغداد وأربيل بشأن “المسائل المالية العالقة”.ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، ان الاجتماع اكد، على ضرورة ترسيخ الامن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع الرئاسات يؤكد على ضرورة حل المسائل المالية العالقة بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع الرئاسات يؤكد على ضرورة حل المسائل المالية العالقة بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).