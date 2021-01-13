احمد خلف يكشف سبب “تحفظ” اداء المنتخب الوطني امام الامارات

2021/01/13 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادكشف المدرب احمد خلف، سبب تحفظ اداء المنتخب الوطني بكرة القدم امام الامارات.

وقال خلف في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التحفظ الذي ظهر على اداء المنتخب الوطني يوم امس كان طبيعياً، اللاعبون لم يتدربوا سوى في اربع وحدات تدريبية ولم ليكونوا بالجاهزية المطلوبة”.

واوضح ان “مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، اعتاد على اللاعب بالأسلوب الدفاعي وهو يرفع شعار ان لم اكسب فلا اخسر، لذلك لعب بخمسة مدافعين امام الامارات”.

يذكر ان المباراة انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.



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