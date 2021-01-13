"ضحية تعذيب جنسي بشع منذ الطفولة".. إعدام أول أميركية منذ 70 عاما

2021/01/13 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إخبارية أن الولايات المتحدة شهدت، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام الفيدرالي بأول امرأة منذ نحو 70 عاما.

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