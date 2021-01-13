السفيرة الامريكية السابقة للامارات تنضم الى ماكغورك ضمن فريق بايدن للامن القومي

2021/01/13 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ، الاربعاء، ان من المقرر ان تنضم السفيرة الامريكية السابقة في الامارات باربارا ليف الى المبعوث الامريكي السابق بريت ماكغورك الى فريق بايدن بالاضافة إلى مسؤولين آخرين في عهد أوباما ممن لديهم أوراق اعتماد راسخة في سياسة الشرق الأوسط الى فريق الامن القومي.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” باربارا ليف التي شغلت منصب السفير الامريكي في الامارات في عهد ادارة اوباما تأتي اهميتها من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مع السياسة الخليجية ، حيث شغلت سابقًا منصب المسؤول الأعلى في وزارة الخارجية لشبه الجزيرة العربية ، وقبل ذلك في نفس الدور بالنسبة للعراق ، في ظل إدارة أوباما.



كانت أيضًا أول مديرة للشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية”.واضاف ان ” اختيار بايدن هو أحدث علامة على انتقاء المتخصصين في سياسة الشرق الأوسط وإعطاء أولوية قصوى للمشاركة الدبلوماسية مع إيران، كما ان اختيار بايدن لويليام بيرنز كمدير لوكالة المخابرات المركزية ، وهو مسؤول سابق في السلك الدبلوماسي قاد إدارة أوباما في وقت مبكر عبر القنوات الخلفية للمفاوضات مع طهران يكشف عن التوجه لدى الادارة الجديدة للمفاوضات مع ايران”.وتابع ان ” بايدن كان قد اختارالأسبوع الماضي ويندي شيرمان ، المسؤول الأعلى السابق للشؤون السياسية بوزارة الخارجية والمفاوض الرئيسي في المحادثات مع إيران التي أدت إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ، كنائبة لوزير الخارجية”.وكانت باربارا ليف قد اثارت في وقت سابق مخاوفا بشأن ما إذا كانت الإمارات مستعدة لتلقي التكنولوجيا شديدة الحساسية لطائرة إف -35 ، لكنها قالت إن الصفقة الأمريكية لن تهدد التفوق الإقليمي لإسرائيل.



وقالت أيضًا إن ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية “هائلة ويمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة” ، رغم أنه لم يتضح بعد بشكل كامل كيف يخطط فريق بايدن لمعالجة هذه القضية”.



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