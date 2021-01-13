2021/01/13 | 11:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صادق رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء، على انضمام العراق الى اتفاق باريس للمناخ.وقال صالح في بيان، ان “المصادقة تأتي من اجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون”.وكان رئيس الجمهورية القى كلمة العراق في “قمة طموح المناخ” العالمي التي جرت في 12 كانون الأول 2020، واعلن عن توجه العراق نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي.وأضاف أن” العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يصادق على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصادق على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصادق على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).