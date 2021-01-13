2021/01/13 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، “قوات امنية”، كانت قد اعتقلت شخصا يقال إنه طالب، داخل الإعدادية المركزية للبنين، بـ”قوات قمعية”.ويظهر مقطع فيديو مصور لحظة اقتحام قوات أمنية ملثمة، مبنى الإعدادية المركزية في مدينة الناصرية، لتقتاد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان النيابية تصف القوات الامنية التي اعتقلت طالب من مدرسته في ذي قار بالقوات القمعية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان النيابية تصف القوات الامنية التي اعتقلت طالب من مدرسته في ذي قار بالقوات القمعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).