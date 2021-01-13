رئيس الجمهورية يصادق على انضمام العراق إلى اتفاق باريس للمناخ

2021/01/13 | 11:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على انضمام العراق لأتفاقية باريس للمناخ.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2021)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق على انضمام العراق الى اتفاق باريس للمناخ، وقال خلال توقيعه على القانون، ان المصادقة تأتي من اجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون".

وكان رئيس الجمهورية ألقى كلمة العراق في "قمة طموح المناخ" العالمي التي جرت في 12 كانون الأول 2020، واعلن عن "توجه العراق نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث الكاربون والتلوث تلبية للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي".

وأضاف أن "العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC باعتبارها السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، وتؤسس للاقتصاد الأخضر والمستدام وتحجيم انبعاث الكاربون".

وشارك في القمة العديد من زعماء ورؤساء العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتستضيف القمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ.

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