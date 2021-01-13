2021/01/13 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت عملة “البيتكوين”، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 6%، وذلك بعد ارتفاع سجلته في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم بنسبة 5.69% إلى 33877.24 دولار.

وصعدت عملة “البيتكوين” بحوالي 200% منذ العام 2020، وارتفعت في أوائل يناير 2021 إلى أكثر من 40 ألف دولار، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملة “البيتكوين” تهبط بنحو 6%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملة “البيتكوين” تهبط بنحو 6%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).