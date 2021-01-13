الحشد الشعبي يعلن نهاية” الافتاء” في داعش

2021/01/13 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاربعاء، عن نهاية الافتاء في تنظيم داعش الارهابي.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ما يسمى بالافتاء الشرعي في داعش الارهابي شكل محور مهم في هيكلة التنظي وكان وراء ازهاق ارواح الاف العراقيين من خلال فتاوي اجرامية تحمل روح التطرف “.

واضاف الحسيني،انه” وفق المعلومات الاستخبارية في كل القواطع بان الافتاء الشرعي لداعش انتهى بعد قتل واعتقال قادته وهروب ما تبقى خارج البلاد”، مؤكدا أن “التنظيم لم يصدر اي توثيق صوري لاي من قادة الافتاء منذ اكثر من عامين وهذا دليل اخر على ان هذا الجزء من هيكلة داعش انتهى”.

واشار الحسيني الى ان” داعش فكرة متطرفة برعاية مخابرات دولية هدفها واضح وهو الخراب والتدمير والاساءة للدين الاسلامي مؤكدا بان العراقيين كانوا في مقدمة شعوب العالم التي قدمت تضحيات للخلاص من تنظيم يهدد العالم برمته”.

ويشكل الافتاء الشرعي في داعش جزء مهم من هيكلة التنظيم واغلب قادته هم من العرب والاجانب.انتهى/ 25 ف

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