برنامج دولي لدعم اللاجئين السوريين في العراق ولبنان والأردن

2021/01/13 | 11:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضوء التداعيات الإقتصادية التي يواجهها العالم في ظل جائحة "كوفيد 19"، أعلنت منظمة دولية عن اطلاق برنامج لدعم اللاجئين في ثلاث دول وهي العراق ولبنان...

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