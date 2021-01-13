عبداللهيان: أميركا تدعم داعش عبر اغتيالها للمهندس وعقوباتها على الفياض

2021/01/13 | 11:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان بشدة، قرار الحكومة الامريكية المتمثل في فرض العقوبات علی رئیس هیئة الح...

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