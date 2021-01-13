2021/01/13 | 11:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الاربعاء، بدء التطبيق الفعلي لاتفاقية قضاء سنجار، فيما أشارت إلى ارتياح ممثلة الأمم المتحدة في العراق للاِستقرار الأمني الذي يشهده القضاء.وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي، في تصريح صحفي، إن “ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت زارت قضاء سنجار وتجوَّلت في بعض مناطقه بعد لقائها بعض الوجهاء”.وأضاف أن “بلاسخارت عبَّرت عن ارتياحها من التطبيق الفعلي لاتفاقية سنجار والاستقرار الأمني الذي يتمتع به القضاء والترحيب الكبير من الأهالي”.وأشار إلى أن “قيادة عمليات غرب نينوى تطبّق أمر القائد العام للقوات المسلحة بأن تكون سنجار مدينة مسالمة خالية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات غرب نينوى: بلاسخارت عبَّرت عن اِرتياحها من الاِستقرار الأمني في سنجار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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