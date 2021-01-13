رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة دعم الادباء والمثقفين والفنانين في مجال عملهم

2021/01/13 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تقديم الدعم والرعاية للأدباء والمثقفين والفنانين في مجال عملهم.وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الأدباء والمثقفين، أشار الى الدور الكبير الذي يقع على عاتق النخب الثقافية … Readmore

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