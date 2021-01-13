نائب عن سائرون: موازنة 2021 مفخخة وتحتاج وقت طويل لمناقشتها وتعديلها قبل اقرارها

2021/01/13 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية عن تحالف سائرون جمال فاخر، ان الموازنة الحالية هي موازنة مفخخة وتحتاج الى وقت طويل ومناقشات مكثفة لتعديلها قبل تمريرها.وقال فاخر: ان “الموازنة الموجودة اليوم في اروقة البرلمان بمبلغ 164 تريليون دينار … Readmore

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