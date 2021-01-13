الرئيس صالح يصادق رسميا على انضمام العراق لأتفاق باريس للمناخ

2021/01/13 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق رئيس الجمهورية برهم صالح،

الاربعاء، على انضمام العراق الى اتفاق

باريس للمناخ.

وقال صالح خلال توقيعه على القانون، ان

المصادقة تأتي من اجل مواجهة التهديدات

التي يشكلها التغير المناخي والتصدي

لانبع

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