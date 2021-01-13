قرارات جديدة تتعلق بالعراقيين المسافرين إلى لبنان...تعرف عليها

2021/01/13 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزمت السلطات اللبنانية الوافدين الى

لبنان من مجموعة دول، بينها العراق،

بالحجر الفندقي لسبعة أيام على نفقتهم

الخاصة في احد فنادق بيروت، فضلاً عن

الالتزام بفحص الـ PCR عند الوصول وآخر في

اليوم السادس،

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