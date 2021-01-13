اعتقال 17 ارهابيا في بغداد

2021/01/13 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن

القبض على (١٧) ارهابيا بعمليات

استخباراتية متعددة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه "من خلال متابعة

عناصر عصابات داعش الارهابي ، ت

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