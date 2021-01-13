حول البورجوازية العربية - محمد علي سليمان

2021/01/13 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان يقول ماركس: " لقد تأخرت الطبقة العاملة الألمانية في تطورها الاجتماعي والسياسي عن الطبقة العاملة الفرنسية أو الإنكليزية، بقدر ما تأخرت البورجوازية الألمانية عن بورجوازية فرنسا وانكلترا.



كما يكون المخدوم، كذلك يكون الخادم.



ذلك أن تطور الظروف المؤدية إلى قيام طبقة كادحة عديدة متماسكة وواعية، مرهون بتطور الظروف الملائمة لقيام بورجوازية عديدة غنية مركزية وقوية.



فلم يكن قط نمو الطبقة العاملة أمراً مستقل ......





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