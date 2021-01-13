-الكريسماس- على الطريقة الإنسانية - فاطمة ناعوت

2021/01/13 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت علّ البعضَ لا يعرفُ أن كلمة "كريسماس" مصرية صميمة.



وهي تجميع كلمتين: “كريست" ومعناها السيد المسيح عليه السلام، و"ماس" وتعني: “ميلاد"، باللغة المصرية القديمة.



ويكون جُماع ما سبق: “كريسماس Christmas أي ميلاد المسيح.



وهذا يدعونا كمصريين للفخر بأن لغتنا القديمة كانت المرجع لكل ثقافات العالم وأدبياته منذ قديم الأزمان.



ولا عجب لأن مصرَ العظيمة حرثت في حقل الحضارة قبل الحضارات، وشيّدت مجدَها الفريد في ف ......





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