2021/01/13 | 11:31 - المصدر: سفن سكاي

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أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة بالموعد المحدد من الحكومة في السادس من حزيران المقبل لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأوضحت أن “المفوضية تعمل بجهد مستمر كما أن رئاسة الوزراء وجهت مؤسسات الدولة وكل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية بأن تقف وقفة واحدة بمساعدة مفوضية الانتخابات”، موضحة أن “مفوضية الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً محدداً حتى يوم 6/ 6/ 2021 لإجراء عملية الانتخابات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تجدد التزامها في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد 7 SKY TV.

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