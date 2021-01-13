2021/01/13 | 11:32 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 13 يناير 2021 | 11:14 صباحاً

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الحشد الشعبي يتسبب بتوبيخ الخارجية العراقية لقناة العربية الحدث

وبخت وزارة الخارجية العراقية، قناة "العربية الحدث" الممولة سعوديا، بسبب توصيفها للحشد الشعبي بـ "المليشيات".



وطالب المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الصحاف، اثناء لقاء مباشر مع القناة، مساء امس الثلاثاء، القناة "بالتوقف عن توصيف الحشد الشعبي بأوصاف غير لائقة".



وقال الصحاف، ان "الحشد يعرف في العراق حكوميا وشعبيا وعلى صعيد وسائل الاعلام ايضا باسم (هيئة الحشد الشعبي)، وهو هيئة رسمية تأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة".



واضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، ان "الحشد الشعبي دافع عن العراق وساهم بالتعاون مع باقي صنوف القوات الامنية بدحر الارهاب الداعشي".



انتهى

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