2021/01/13 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلق على ’’حملة الكاظمي ضد الفاسدين’’ ويدعو لاسترجاع الأموال منهم

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