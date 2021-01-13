الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة ويدعو لتحديث سجلات الناخبين

2021/01/13 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني 2021)، من تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في السادس حزيران المقبل، فيما دعا الناخبين إلى تحديث سجلات.

وذكر حيدر الجابري، مسؤول إعلام التيار الصدري في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، أن "الصدر وجه بعدة نقاط، أولها، أن رئيس مجلس الوزراء، يحاول القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم".

ووفقاً للجاري، فإن الصدر أضاف: "ونحن نؤيد هذه الخطوة، وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي العام بنوع الفساد والاموال التي تم استحصالها منهم".

وأشار الصدر إلى أن "هناك أصواتاً تعلو لإلغاء او تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الاحزاب أو مثيري الشغب، ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على إنجاح هذه الانتخابات"، مطالباً "المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمّن أراد الخوض فيها".

وتابع الصدر قائلاً: "أجدد مطالبتي بإنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية، كما اجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل دلك فيه اضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي"، مشدداً على أن "الحكومة يجب عليها إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية، ولا سيما بعد ما امتنعت الجارة إیران عن تصديرها لنا".

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