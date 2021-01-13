رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

2021/01/13 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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قدم رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، استقالة حكومته إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد تقديم وزراء الحكومة يوم أمس استقالتهم.

يتبع .



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