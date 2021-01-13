الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات ويدعو رئيس الوزراء الى محاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم

2021/01/13 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قال مسؤول المكتب الاعلامي الخاص لزعيم التيار الصدري حيدر الجابري ان السيد مقتدى الصدر، وجّه بدعم حملة رئيس الوزراء ضد الفاسدين والاسراع بمحاسبتهم بغض النظر عن انتماءاتهم واحالتهم الى القضاء.وحذر الصدر بحسب الجابري بمؤتمر صحفي عقده بمعية الناطق الرسمي بإسم السيد الصدر صلاح العبيدي.من دعوات تأجيل الانتخابات.كما ودعا الصدر الى إخراج قوات الاحتلال من العراق و منع التدخل الخارجي، مشددا ان على الحكومة إيجاد البديل عن الغاز و الكهرباء بعد امتناع الجارة إيران من تصديرها للعراق./انتهى.

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