اللجنــــة الماليـــــة تستضيف وكيل وزارة المالية ومديري دوائر الموازنة و المحاسبة و الدين العام لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠...

2021/01/13 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استضافت اللجنــــة الماليـــــة البرلمانية وكيل وزارة المالية ومديري دوائر الموازنة و المحاسبة و الدين العام ، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١"./انتهى9

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